儘管美國總統大選仍在開票階段，但原本形勢一度看好的川普，在多個搖擺州瞬間遭到翻盤，包括威斯康辛州、密西根州都被拜登微幅超車。隨著選情失利的消息傳出，全美各地的開票所都遭激進川粉包圍抗議；部分鐵粉甚至帶著槍械，情勢極度緊繃。

正如《拉斯穆森報告》民調顯示，過半數選民認為選後不論誰當選，美國都可能陷入暴力抗爭的動盪之中。在亞歷桑納州的馬里柯帕郡，激烈的川普鐵粉包圍計票所。他們瘋狂地用力拍打窗戶，吶喊停止計票。

川普狂粉聚集在亞歷桑納州計票中心外，要求停止計票。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導，川粉甚至包圍計票中心的停車場，許多人抄著家伙、揮舞國旗。由於車子遭狂粉包圍，許多選務人員根本不知道如何離開。警方也高度警戒，害怕一點星火引爆激動的粉絲怒火。

在密西根州，底特律計票中心也遭川粉圍堵。川粉揮舞雙手並吶喊「停止計票」，情緒之激動讓警方頻頻喊出「冷靜！退後！」

(中時新聞網)