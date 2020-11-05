《延禧攻略》編劇于正製作過不少火紅戲劇，同時更捧紅楊冪、趙麗穎、陳曉…等藝人；2018年上檔的《延禧攻略》又讓他捧紅了吳謹言和許凱；自此之後，于正製作了數部大型古裝劇，口碑也相當不錯。

昨(4日)，許凱在微博上曬出一張他正在拍攝由于正製作的新劇《尚食》；劇中的時空背景設定為明朝永樂年間，所以許凱身上穿的，正是明朝的服飾。原本只是單純的分享，沒想到卻引來網友的一陣攻擊，覺得服飾似乎是韓服，而非明朝服飾；于正也在今(5日)立刻轉發這張照片說：「這的確是明朝漢服，不能因為當時作為大明屬國的高麗(之後被朱元璋賜名為朝鮮，又稱李氏朝鮮)沿用了，就被沒文化的說成「韓服」了！

韓國網友砲火猛烈 (圖/ 翻攝自微博)

此話一出，更被網友轉貼到韓國網站，果不其然，立刻在網路上掀起一番唇槍舌戰；氣得于正反嗆韓國網友：他們連父母給的五官都可以挪動，張冠李戴不已經很平常了嗎？事實勝於雄辯！

于正這幾年製作的多部古裝劇，對於服裝、道具、化妝都相當考究，也難怪這次碰到韓國網友的抨擊，會讓他這麼激動了。

(中時新聞網)