11月4日，美國總統還沒有決定是誰當選，但是美國海軍飛行示範隊(U.S. Naval Flight Demonstration Squadron)，也就是俗稱「藍天使隊」(Blue Angels)已完成「世代交替」，藍天使隊F/A-18C大黃蜂戰機進行最後的編隊飛行，也是該機種的謝幕表演。往後將將接班給F/A-18E超級大黃蜂戰機。

航空學家(TheAviationist)報導，藍天使隊從1986年起到2010年，駕駛的是F/A-18A/B型初代大黃蜂，到了2010年以後，過渡到F/A-18C/D改良大黃蜂，因此藍天使隊總共操作大黃蜂戰機達到34年之久，比歷史上的任何飛機都要長，也印證了這型戰機的穩定可靠。

F/A-18C/D擔任藍天使隊的最後一場表演。C型為單位，D型為雙座。(圖/美國海軍)

目前許多藍天使的粉絲們，從未見過該隊伍使用任何其他飛機表演，在1986年之前，藍天使小組操作的是A-4天鷹攻擊機，一種小而靈活，雖然主擔任攻擊任務，卻也兼具強悍纏鬥能力的經典攻擊機。

F/A-18E超級大黃蜂(上方者)，將擔任新的藍天使座機。(圖/美國海軍)

F/A-18E/F超級大黃蜂，比「傳統大黃蜂」更大型、能力更強。雖然外型接近，但是體積大了25％，可以攜帶的武器更多，引擎推力也更大。從飛行表演的角度來看，它還有一個好處，較大的戰機在視覺上會更為震撼，飛行表演中更易於觀看和拍攝。

Blue Angels Legacy Hornet sundown flight

不過，想看超級大黃蜂的首次表演，要等到明年。就目前表定的節目，在2021年4月10日至11日，佛羅里達州的傑克遜維爾將舉行JAX航空展上，將是超級大黃蜂的首場表演任務。

(中時新聞網)