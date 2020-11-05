第20號颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，氣象局預計今晚間8時30分發布陸上警報。(圖取自中央氣象局)

(22:55分更新台南6日正常上班課)

輕颱「閃電」逼近，屏東縣政府5日宣布，枋山、獅子、牡丹、滿州、車城及恆春等屏南6鄉鎮6日停止上班、上課；同樣停班、停課的還有台東縣綠島、蘭嶼兩離島，至於高雄巿因為不在颱風警戒範圍，6日照常上課、上課。

因應閃電颱風，台南市政府今晚8時半成立災害應變中心3級開設，同時宣布因尚未列入颱風警戒區，台南市明日（6）正常上班上課。

屏縣府5日依據中央氣象局預報資料指出，屏東縣枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮6日已達停班、停課標準，因此宣布屏南該6鄉鎮6日停止上班、上課。

台東縣政府則宣布，綠島鄉、蘭嶼鄉，6日因受「閃電」颱風影響，停止上班、停止上課；其他地區仍照常上班、上課。

高雄市政府5日表示，根據中央氣象局預報，高雄市未被列入警戒範圍，因此6日正常上班、上課。高市府指出，近年因氣候走向極端，呼籲市民朋友留意颱風動態，並做好適度的防範措施。

對於輕颱「閃電」來襲，各縣市政府也將進行防災整備工作，以確實維護市民生命財產安全。

(中時新聞網)