新台幣強升難擋，29元4日只曇花一現，5日盤中馬上又衝抵28.512元的逾9年新高，但就在央行辛苦「穩定」匯率的同時，有外資又開始不乖，大買3檔反向ETF「迂迴操作」，股匯二兩頭賺，使新台幣升勢煞不住，央行更擔憂有炒匯之虞。

新台幣5日收在28.874元兌1美元，升值1.32角，創一個半月來單日最大升幅，盤中一度飆升4.86角之譜，升勢有持續擴大趨勢。尤其統計今年以來，新台幣累計升幅4.27％，雖略低於人民幣及菲律賓披索的4.91％及4.84％，但其實若扣除央行尾盤作價部份，升幅將擴大至約5.4％，成為全球最強貨幣。

央行外匯局局長顏輝煌點名，有外資進來後，規避投資固定收益商品30％上限的規定，採取「迂迴操作」方式，沒有入股市，卻大量買進元大、國泰、富邦三檔反向ETF，持有占比3檔各占42％、80％、86％之多，且統計外資持有反向ETF至10月底餘額為新台幣480億元，助長新台幣升值。

外資打的如意算盤是透過ETF操作股匯二頭賺，卻造成新台幣升勢難止，顯然是一種變相炒匯。顏輝煌強調，外資投資台股，如果基於避險考量，可透過期貨操作，直接用外幣交易即可，對新台幣匯率不會有影響。但利用這種反向ETF操作，因為是採新台幣交易，外資須匯入資金兌為新台幣再交易，直接造成新台幣匯率升值。

反向ETF布局，60％投入附買回債券、20％保留為彈性現金部位，只有20％為反向避險，外資大量買進，既可規避30％投資固定收益商品規定，匯入助漲新台幣可賺匯差，台股漲時賣股賺價差，台股跌時反向ETF也可進帳，也就形成股匯二頭賺。

(工商 )