日本動畫《劇場版 鬼滅之刃 無限列車編》短短期間內已締造日本影史奇蹟，作品自身的周邊商品在當地熱賣外，與各企業的聯名商品也雨後春筍般紛紛冒出，其中「速食麵王國」日清食品更將旗下的產品「鬼滅化」造成熱賣。

日清食品「出前一丁」速食麵與《鬼滅之刃》聯名推出「鬼滅一丁」。（溫博鈞攝）

國民速食麵「雞仔麵」（CHICKEN RAMEN）包裝上《鬼滅》主角兄妹「竈門炭治郎、禰豆子」登場、油麵則結合化身山豬的「嘴平伊之助」，而「出前一丁」更乾脆限定期間改名「鬼滅一丁」，包裝結合哭著送外賣的「我妻善逸」，令影迷會心一笑。

為了本次聯名活動，創立自搞笑大阪的日清食品在三種產品共同舉行的抽獎獎品上極盡搞笑之能事，活動網站（https://www.chickenramen.jp/kimetsu/）也惡搞滿滿，儼然「KUSO版《鬼滅》」。抽獎獎品為熱水注入速食麵後輕壓碗蓋的公仔，而特別製成了「竈門炭治郎、禰豆子、嘴平伊之助、我妻善逸」4個《鬼滅》人物公仔，且一款只有2000名額，極其珍貴。

特別的是壓蓋公仔們都被製成「誇大個性版」，並在活動官網中以敘事動畫方式一步步呈現製作理念、並有「蓋速食麵之外的使用範例」、「使用者心聲」等爆笑空想設計，待鬼滅迷們親自一探究竟。

票房勢如破竹 真人版可望開拍

10月16日在日本上映後，在日本403間戲院上映僅10天票房收益即破100百億日圓，已創日本影史破百億最快紀錄，被認為即將刷新《神隱少女》在2001年達成的308億日圓票房收益冠軍紀錄。

日媒《週刊女性PRIME》5日據電影發行業者消息指出，《鬼滅之刃》真人版電影可望開拍，據傳內部已開始物色眾角色人選，主角「炭治郎」首選為山崎賢人或是神木隆之介，「禰豆子」為橋本環奈，「鬼舞辻無慘」考慮歌手GACKT演出，另外平野紫耀、吉澤亮、佐藤健、石原聰美、菅田将暉與福山雅治都在夢幻候選陣容之內。

日清食品與《鬼滅之刃》聯名活動推逗趣「鬼滅公仔」。（取自「鬼滅の刃コラボキャンペーン」）

日清食品與《鬼滅之刃》聯名活動網頁「鬼滅公仔使用範例」狂搞笑。（取自「鬼滅の刃コラボキャンペーン」）

日清食品與《鬼滅之刃》聯名活動網頁「鬼滅公仔使用範例」狂搞笑。（取自「鬼滅の刃コラボキャンペーン」）

《劇場版 鬼滅之刃 無限列車編》海報。（木棉花國際提供）

GACKT（左起）、橋本環奈、山崎賢人、神木隆之介成為《鬼滅之刃》真人版電影熱門演出人選。（取自modelpress）

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