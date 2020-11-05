美國總統大選陷入僵局，現任總統川普與民主黨候選人拜登都宣布勝選。資深媒體人黃暐瀚認為，川普或許在等待拜登自己宣布敗選。
黃暐瀚在中天政論節目《頭條開講》中表示，通訊投票看起來，拜登是有優勢。它們對公衛跟疫情更在乎，川普支持者可能不在乎疫情，所以勇於去表態「我是川粉，我要去投票」。
黃暐瀚認為，通訊投票開得愈多，對拜登愈有利。川普也知道，就說他贏得夠多了，說賓州他已經贏了，除非作弊。他甚至揚言要停止計票，提早投票，還在開票中；拜登的票可能慢慢會吃回來，若不吃回來，就要跟他打官司。
黃暐瀚指出，川普之所以給拜登那麼大的壓力，可能也在呼喚美國民眾以及拜登本人，拜登是在美國40幾年的資深政治人物，他似乎在跟拜登講，看看小布希和高爾為了我們美國所做的，拜登若跟他再繼續耗下去，他是一定會打官司的，何況最高法院還有川普的人。所以搞到後來，會不會未來的明天或後天，拜登為了國家而不要讓國家混亂，或許川普也在等待拜登自己宣布敗選。
(中時新聞網)
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