隨著美國總統川普連任機會愈加渺茫，先前遭到川普政府追殺的大陸智慧型手機龍頭華為是否能逐步復活，甚至是今年5月美國商務部所發出的禁令：限制任何企業出貨半導體產品給華為，導致手機業務可能退出市場。不過，在華為海外業務遭限制的期間，大陸手機品牌小米積極搶攻，小米創辦人雷軍表示，他將接替華為在歐洲市場的市占率，打敗全球智慧機龍頭三星。

小米周四（5日）舉行小米開發者大會，小米創辦人、董事長兼執行長雷軍於會上表示，小米上一季的智慧機市場重返全球第三大，主要是依靠小米不斷投入研發，突破重要技術，預計明年會招募5000名工程師，投入相機、螢幕顯示、5G甚至是6G通訊技術標準等。

雷軍表示，並稱「堅定不移地全球化，目標是在未來幾年在歐洲排到第一」。在此之前，華為早在好多年前就積極布局歐洲市場，更擠進市占率第二名，但在去年華為遭列入實體清單後，華為新一代手機無法使用GMS服務，導致華為在海外業務遭到重擊；華為手機在歐洲市占率持續下滑，今年第二季，華為的排名滑落至第四名，蘋果、小米的市占率，第一名仍由三星拿下。

華為今年5月面臨的禁令威脅，導致華為的晶片來源正式遭到斷貨，甚至連第三方採購也明令禁止。不過，在選前英特爾、AMD，甚至是cmos影像感測器SONY，甚至是三星顯示器都獲得美方出貨許可，甚至傳出聯發科、高通的晶片也能出貨，不過被限制在非先進製程產品，包括5G晶片。

也就是說，若華為5G手機供貨無法解除禁令，甚至是仍無法使用GMS服務，華為手機復活的機率依然渺茫，面對大陸手機品牌搶攻海外市場，三星手機本來的優勢也沒消退，市場仍在觀察若拜登當選後對華為禁令的態度。

(中時新聞網)