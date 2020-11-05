華航（2610）今年第2季因為航空貨運運價登上歷史新高，創下單季獲利24.59億元佳績，成為全球少數有獲利的航空公司，第三季市場運價下修，稅後虧損7.07億元，每股虧損0.13元，第四季是航空貨運旺季，市場運價再度上揚，季內公司首架777F全貨機即將交機，快的話有機會做出部分貢獻，法人估華航本季有機會恢復獲利。

華航第2季因旗下18架波音747全貨機做出極大貢獻，第二季單季營收263.15億元，獲利24.59億元，EPS0.45元。第3季營收266.11億元，虧損7.07億元，每股虧損0.13元，其中貨運營收有215億元，客運約28.8億元。累計前3季營收854.84億元，虧損20.22億元，每股虧損0.37元，相較去年同期每股虧損0.06元，虧損增加0.31元。

華航說明，受到疫情影響，各國實施邊境管制，今年前3季客運營收較去年同期減少72.23％，去年第三季，客運營收達292億元，貨運僅106億元，今年客運營收不到去年1成，貨運表現呈現倍數增長，但較第2季貨運營收234億元衰退。華航今年前三季整體貨運收入較去年同期增加76.25％。

攬貨業者分析，今年5月美東線運價每公斤曾經高達新台幣500元，約為去年的五倍價，目前仍有350元，不過估計不容易再出現5月的天價，因為疫情已成常態，少了緊急醫療物資運送業務，另航空公司復飛航班逐漸增加，也有客機用來載貨，艙位供給增加中。

(工商 )