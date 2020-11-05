許多人喜好飲酒，卻擔心「一天可以喝多少？」對此，營養師高敏敏日前就在臉書曝光成人一日酒精攝取上限。(摘自高敏敏臉書)

即將邁入周末，許多民眾喜歡和家人朋友一起「小酌」，但往往一個晚上，就將不少酒精喝下肚。知名營養師高敏敏警告，「喝酒＝喝油」真的不是在開玩笑，喝下的酒精濃越高、熱量就越高。成人一日酒精攝取量曝光後，網友看完驚呼：也太少！

許多人喜好飲酒，卻擔心「一天可以喝多少？」對此，營養師高敏敏日前就在臉書曝光成人一日酒精攝取上限，她表示，女性每天上限約1個酒精當量，男性每天則為2個酒精當量，其中一個酒精當量＝15g酒精＝105大卡。

換算出來，以女性來說，一天可以喝「啤酒375c.c」、「紅酒110c.c」、「清酒100c.c」、「水果酒150c.c」、「烈酒30-40c.c」；男性就是女性的量再乘以2。希望民眾能培養出「適量飲酒」意識。

一日酒精攝取量出爐，不少網友看了紛紛驚呆表示「慘了，也太少」、「超級無敵實用」、「這篇太重要 要收藏」、「酒真的喝多傷身體」、「酒的熱量真的很高很高」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)