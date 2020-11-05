黃鐙輝錄《黃金年代》麥莉演出歌中劇。（華視提供）

黃鐙輝以民視《無主之子》入圍亞洲電視大獎視帝，一掃被視為金鐘入圍遺珠的遺憾，他5日錄華視《黃金年代》時開心透露要買新車犒賞自己，表示以往想買新車，老婆萁萁都不准，現在老婆可能看他工作滿檔很辛苦就鬆口願意讓他買車。對於這次入圍視帝，他很遺憾沒辦法親自去參加頒獎典禮。

黃鐙輝說，他今年至今工作滿檔，沒有受到疫情太大影響，看到行事曆滿檔，笑著跟擔任經紀人的老婆說：「妳是不是把我當做工作機器？」他之前因為拍攝新戲《神之鄉》，還壓力大、累到鬼剃頭，拍完戲後就慢慢好了。

被問及澎恰恰遭恐嚇討債事件，他表示自己錢也不多，除了還錢以外的忙，都願意幫忙澎哥，他相信澎哥一定可以挺過去的，「只要跟錢沒關係、不是跟我借錢，因為洞太大我補不起來，他願意幹嘛，只要一句話，我都可以赴湯蹈火，在所不辭，有能力的話都會幫忙」，他表示澎哥是他的師公，永遠的精神指標。

好友小鬼黃鴻升的37歲冥誕即將到來，他說自己沒有參與紀念活動，他也覺得小鬼不是離開了，而是去一個更好的地方，將來會在更好的地方等我們。他說一開始也很難接受，但因為一個人跟他說：「你怎麼知道他現在去的地方沒有更好」，讓他整個觀念大翻轉，帶著這種正能量繼續工作為大家帶來歡樂。

(中時 )