20201105中天新聞 女手誤PO文「30元碗粿送百元糕」 爸仍霸氣賠錢賣

雲林縣一位小五的女童跟著林爸爸一起推著攤車賣碗粿，這對父女經常在新竹、彰化、雲林一帶擺攤賺錢，日前卻突然在臉書公布重磅消息「買碗粿就送蘿蔔糕」吸引顧客搶訂購，其實這項優惠是女兒失誤打錯的消息，林爸爸為了教導她「誠信」的重要，便帶著她走訪各地實現諾言，以身作則的教育被網友讚爆。

林爸爸來自雲林，繼承岳母的手藝學習製作碗粿，他總是在周末時帶著小學五年級的女兒推著一台小餐車走訪雲林、新竹一帶，倚靠賣出一碗碗用料實在的手作碗粿擔起林家的生計命脈。

今年七月間，小學五年級的女兒失誤把「買10個碗粿就送1條蘿蔔糕」打成「買一個碗粿即送一條蘿蔔糕」，而一個碗粿僅30元，一條蘿蔔糕則100元，買小送大實屬虧本，但PO上網的訊息覆水難收，林爸爸為了教導女兒「誠信」的重要」，便牙一咬，決定履行這個虧本承諾。

林爸爸決定每個地方都要辦一場賠錢活動，而每場次限定前50位購買的民眾可以享有「買碗粿送蘿蔔糕」的優惠活動，促銷的消息經擴散後吸引民眾蜂擁而至。雖然活動虧本，林爸爸卻也不難過，反而覺得能藉此機會教育，將誠信的觀念深植女兒心中才是最重要的事。

而林爸爸經營碗粿小本生意，有開放顧客預訂的制度，林爸爸記得曾有顧客下訂300個碗粿卻棄單，他們只好逆來順受，趕緊將已經製作好的碗粿四處分送育幼院或鄰居，但分送不完的碗粿無法久放，眼看碗粿的皮變皺，最後只能倒掉處理。

(中時新聞網)