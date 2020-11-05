年度網購盛事雙11登場，各電商平台陸續提前暖身，祭出優質商品折扣搶食商機，國銀也看準商機推出優惠回饋助攻，其中台新銀行推出各大海內外網購最高20％回饋，加上3％卡片權益，及台新購物嘉年華加碼2％回饋，等於最高回饋達25％之多。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，根據經濟部統計今年前九個月電子購物業成長率已達17％，顯見國人消費習慣持續由線下移轉至線上。第四季為網購旺季，雙11、雙12、黑五購物節接踵而來，民眾都知道特定月份要上網搶便宜。該行也精選11大電商平台，順勢推出消費滿額贈活動。

黃天麟指出，包括momo購物網、PChome、蝦皮購物、Yahoo、淘寶網、friDay等，購物刷指定台新信用卡刷滿11,111元回饋1,111元刷卡金，最高可獲3,600元刷卡金，不論採購剛上市的iPhone 12、高價家電或精品都適用。東森購物、生活市集、樂天市場、PayEasy、17 Life等推出最高11～13％刷卡金回饋，民眾可趁特惠期間預先購買聖誕節禮物，或一次性補足生活用品，再搭配指定通路刷@GoGo卡最高可獲6％回饋。

針對慣用海外網購買時尚精品的民眾，台新銀行信用卡優惠，讓民眾不出國也很好買。黃天麟說明，知名海外購物平台「FARFETCH」及「Mytheresa」，12月15日前輸入指定折扣碼結帳享最高八折優惠，不論刷新上市的台新銀行玫瑰Giving卡，或網購神卡@GoGo卡都可再獲最高3％現金回饋。

黃天麟補充說明，台新銀行串連生活金融生態圈打造的生活金融服務APP-Richart Life，在雙11網購盛會也沒缺席，11月2日至11月12日，民眾在Richart Mart全館單筆消費滿11,111元，輸入折扣碼現折1,111元，滿1,111元現折111元，另可用411優惠價搶購11杯全家大拿鐵。

今年底前的百貨購物、海內外網購、購買3C家電或家具等五大消費，還可再參加「台新購物嘉年華活動」多拿2％回饋。黃天麟提醒，民眾集中使用@GoGo卡、玫瑰Giving卡、無限卡、賓士卡等指定台新信用卡，單月累積刷滿3萬元，完成活動Richart Life APP優惠券下載，最高再獲3,000元。

(工商 )