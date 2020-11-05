因疫情影響，2020年台北國際禮品文具暨文創展延期至11月5至8日在台北世貿一館展出，展覽匯集近220家國內外廠商參展，此次以「心禮程X新生活」為主軸，聚焦創意新奇禮品及精湛的設計工藝品，十大展區展示禮品、文具、家用品、文創、品牌授權等商品。

不少買主對於能再與參展商面對面，直接體驗產品並洽談合作相當慶幸；貿協表示，文具、休閒家居用品及皮革與設計編織用品等類禮贈品詢問度高，不少知名上市櫃企業、飯店餐飲集團、百貨及教育機構派人觀展，5日開展首日即湧入不少企業採購人員。

同時，採購商期望透過專業的禮贈品展覽平臺，尋找功能性高又具備新穎設計美感的產品，也使得此次延展至線上的展覽商機可期。像是今年首次參展的國立歷史博物館展出結合館藏圖樣口罩的「史博文創」跨界合作授權商品，就特別引發關注；原住民族委員會則召集8家原民工坊，透過「阿優依主題館」展示特色手工編織品及工藝品，成為矚目焦點。

此外，獲得2020台灣工藝獎的竹製工藝鋼筆，外銷全球20餘國的手工彩繪工藝品，流線3D手繪設計及立體製作的木作工藝品，Pantone色票聯名設計行李箱，資生堂及巴黎萊雅等專櫃化妝品牌指定合作化妝包等；另有蒙恬、蜡藝、快木等大廠展出最新文具用品，各式玩具、皮件、手套等高品質商品，滿足各通路商與企業送禮採購需求。

(工商 )