五大標竿企業當導師，指點學生職場實務！中興大學5日舉辦第七屆「興學塾企業導師」啟動儀式，邀請矽品精密、永豐銀行、永信藥品、味丹企業，及台泥企業團五家知名企業主管，入校擔任導師，協助學生與業界接軌。

興大今年更以跨校共學為特色，開放台灣科技大學工程學院、台北大學、中山醫學大學營養學系與台中科技大學四校學生參與，打造跨校職涯輔導平台，培訓跨領域合作能力的人才。

中興大學「興學塾企業導師」已推動第七年，從第一年合作的矽品精密，逐年擴大至各領域，至今已涵蓋半導體、金融、藥品、食品及製造等產業，安排企業主管到校分享產業趨勢，提供業師諮詢，並舉辦職能講座、企業參訪、企業說明會，及實習暨就業媒合等，提供學生了解產界的機會。

興大校長薛富盛表示，過去六年，興大與五家企業合作密切，協助學生職涯發展，讓學生在學期間，對於企業的運作發展與工作環境，提早認識，也強化職場的認知。

以往學生透過參與企業導師活動，畢業後，可到這五家合作企業任職，因成效良好，因此，該校今年特地邀請四所大學一同共享成果跟資源，這是很好的產學合作典範。

興大今年推出跨校合作新計畫，擴大校內職涯輔導平台，開放四校學生參與，希望在跨校共學的過程中，達到更好的學習成效，而在專題實作討論中，亦學習跨校跨域合作。

「興學塾企業導師計畫」，因不斷創新，期能開創新的職涯輔導模式，成為更具活力和彈性的跨校學習職涯輔導平台。

包括台北大學、中山醫學大學營養學系與台中科技大學均表示，此次透過跨校共學模式，跨校系學生，由不熟悉到一起動腦激盪，希望能協助學生增進跨界思維與提升團隊合作的溝通能力。

矽品精密人力資源處資深處長張美慧指出，今年設計專題競賽活動，並邀請台科大工學院學生參與，增加了競賽強度，也設置獎金，鼓勵學生更融入活動，讓學生體驗專案實作、培養職場即戰力。

永豐銀行人力資源處副處長張舜鈺強調，活動除了金融實務講座外，更加入儲備幹部徵選桌遊工具，讓學生感受不同面向的選才模式，從遊戲實作中，發現自己的軟實力，瞭解一流金融人才必備能力，亦同步提升學生對金融業挑選菁英人才的認知。

(工商 )