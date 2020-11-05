保健飲品「滴雞精」很夯，包括白蘭氏、「元園廖媽媽的店」、農純鄉、娘家、田原香、桂格、享食尚，及金牌大師等多家廠商陸續加入滴雞精商機卡位戰。其中，保健飲品龍頭白蘭氏，首度進軍滴雞精市場，分別推出「白蘭氏萃雞精-膠原蛋白菁萃」與「白蘭氏萃雞精-孕哺滋養菁萃」雙品線搶市，為市場投下震撼彈。

白蘭氏三得利北亞區資深副總裁黃小琳表示，在知名歌手蔡依林（Jolin）的人氣加持下，將白蘭氏萃雞精「珍貴滋養」的精神，演繹得絲絲入扣，成功拉攏一般女性族群關注日常養生需求，進而擴大滴雞精的發展潛力。白蘭氏鑑於近年來，滋補觀念盛行，注重養生的女性族群，呈現年輕化趨勢，除借重外用保養品外，更看重保健精補飲品，滋養打底的功夫。因此，以滿足女性全方位滋補養生的需求為利基點，白蘭氏萃雞精，成功走出差異化路線，秉持獨特菁萃工法凝鍊而成的馥郁香氣與清爽口感，甫上市便獲得壓倒性好評，贏得「最好喝的滴雞精」的美譽。

另由「優思資文創設計公司」與台中老字號餐廳「元園廖媽媽的店」客家菜聯合推出「老茶滴雞精健康養顏精華飲」，全部原料來源，均是採用自然陳放20年以上的台灣無毒老茶，經一系列的凍乾萃取技術加工製作而成。尤以傳統滴雞精為基底，結合台灣傳統陳年烏龍老茶的歲月茶韻，揉淬到滴雞精風味上，再加上漢方中藥材的調和而製成。

優思資文創總經理陳袽琪指出，老茶滴雞精未來除搶攻台灣市場外，最近已進入東南亞食品經銷商銷售體系，並進行客製化代工；另也陸續在東南亞跨境電商平台，上架銷售，以期搶攻年節伴手禮百億元商機。

陳袽琪表示，當初與元園廖媽媽的店長廖國智主廚合作開發的起源，是看到台灣無毒的商品，是全世界的趨勢，且近幾年來許多優質的茶農辛苦栽種的茶葉，但面對出口檢驗，各國家均有層層的費用開銷，一般農民實在無力負擔，加上台灣人口老化，許多農民第二代，更是不願意回鄉接手，也是農業棘手的問題。

尤其，今年受到全球新冠肺炎衝擊，許多業者在經營上，更是辛苦，才促成老茶滴雞精產品研發成功的關鍵因素。

(工商 )