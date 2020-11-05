連鎖健身事業柏文（8462）第三季財報出爐，第三季合併營收9.94億元、季增19.30％，年增10.71％。第三季合併營業毛利3.01億元，季增34.62％、年增5.23％，毛利率30.26％，合併營業利益1.59億元、季增 104.86％，年減0.96％。合併稅前淨利1.50億元、合併稅後淨利1.21億元，季增128.68％，年增12.97％，稅後淨利率12.14％，109年第三季每股稅後盈餘1.66元。

柏文今年前三季合併營業收入27.01億元，年增3.34％，前三季合併營業毛利8.15億元，年減2.89％，毛利率30.16％；合併營業利益3.91億元，年減19.61％，營業利益率14.47％；合併稅前淨利3.59億元；合併稅後淨利2.88億元，年減18.53％，稅後淨利率10.66％；109年前三季每股稅後盈餘4元。

展望後市，柏文規劃於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都以及新竹市、嘉義縣新增10處「健身工廠」營運據點，除嘉義縣據點外，其餘9處據點均位於人口集中之都會區。2021年「健身工廠」新據點必將挹注柏文更強的營收成長動能。除此，後疫情時代民眾健身熱度不減，柏文2021年維持季增、年增趨勢可期。

除加速拓點展店外，柏文於2021年將加大商品銷售力度，並領先同業推出創新商品與服務。法人認為，柏文2020年受新冠肺炎影響致營收基期較低，惟進入2021年柏文將迎接大成長的一年。

(工商 )