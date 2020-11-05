美國總統大選目前正如火如荼進行開票，目前剩下6個州未完全開出票數，而目前民主黨候選人拜登拿下264張選舉人票，暫時領先川普214張，距離270張當選門檻只差臨門一腳，但仍充滿變數。對於拜登若選上總統，台灣明年會出現何種變化，有分析類粉專做出初步分析。

臉書商業經濟粉專「Forecast Error」5日貼文分析，若拜登最後勝選，明年上台後可能做出3點改變，第一，會跟歐盟及國際組織修好，重新加入「巴黎氣候協定」，可能也會停止退出WHO。第二，拜登會調整單挑對手，會把俄國當成假想敵，順位甚至在中國(大陸)之前。第三，政權會回到先前的多邊貿易協定架構，也會回到WTO架構之下。

而可預期與川普相同之處在於，拜登政權仍然會把中國大陸當成競爭對手，甚至敵人。但粉專也直言，雖然美國跟陸方競爭敵對格局不變，如果美國要在國際組織架構下跟大陸對抗，勢必會事倍功半。有關心國際局勢的人從聯合國跟世界衛生組織(WHO)就可以看得很清楚，現階段一國一票的制度對美國不利。

至於美國若政黨輪替民主黨再度上台，台灣明年將面臨那些挑戰？粉專坦言，對於台灣來說，好處是亞洲包括 TPP 或是東南亞國協所主導的貿易協定，會得到美國的支持而再度搬上台面，也可預期在川普(Trump)任內成形的「重返印太新戰略」會維持下去，所以台灣會有較好的機會加入這些組織。

(中時新聞網)