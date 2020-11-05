佳士得本周末登場的台北預展，展出草間彌生的《A-Pumpkin-SPW》，起拍價為900萬港幣（約3500萬台幣）。（Christie’s提供）

2020年新冠肺炎疫情重創全球，各大拍賣會多少受到衝擊，唯獨台灣的拍賣市場十分活躍，不僅購買力驚人，釋出藏品的質量俱佳，令人讚嘆。佳士得（Christies)指出，台灣雖是彈丸之地，但藏家的消費實力高居亞洲第一，為此佳士得香港秋拍將在本周六日（11月7日、8日）於台北舉辦預展，多件重要拍品都會來台，嬌寵台灣VIP。

中美貿易大戰、香港「反送中」，亞洲經濟版塊大挪移，台灣經濟相對穩定成長，根據佳士得公布的最新數劇，台灣客戶自2016年至2020年以來在全球買賣的總額約12億美金（約250億台幣），今年表現更是傑出，購買力居亞洲第一，競投人數也成長了11％，其中又以現代藝術類拍品的銷售最為亮麗，成交總額上升25％。

為了讓台灣VIP不需出國就能欣賞到拍品，佳士得特別在台北舉辦香港秋拍預展，展品陣容堅強，其中又以常玉的《八尾金魚》最受矚目，起拍價為1億2000萬港幣（4.5億萬台幣），是常玉唯一以金魚為創作主題的畫作，該畫作在2013年曾由國巨委託蘇富比拍賣，當時以5900萬港幣落槌，短短7年身價翻倍，是今年香港秋拍最貴的一件拍品，將會以專場壓軸的形式登上拍賣會，台北預展是亞洲巡展首站曝光。

台灣有不少常玉畫作的藏家，佳士得秋拍常玉的《籃中粉紅菊》將會來台展出，起拍價為6800萬港幣（約2.6億台幣）。（Christie’s提供）

除此之外，常玉的《籃中粉紅菊》也會來台展出，起拍價為

6800萬港幣（約2.6億台幣），佳士得透露台灣藏家十分喜愛常玉的作品，今年七月香港春拍一幅《青花盆中盛開的菊花》以1.9億港幣（約7.5億台幣）成交，就是台灣藏家買下。

奈良美智的《Agent Orange／In the Milky Lake》，起拍價為5000萬港幣（約1.9億台幣）。（Christie’s提供）

來台展出的還有6幅趙無極的畫作，以及香港與紐約接棒登場的夜拍精選拍品，包括草間彌生的《A-Pumpkin -SPW》、安迪沃荷的《美元符號》、奈良美智的《Agent Orange／In the Milky Lake》等都會來台展出，台北預展地點位在萬豪酒店，採預約制，不對外開放。

安迪沃荷的《美元符號》，起拍價為4600萬港幣（約1.7億台幣）。（Christie’s提供）

(中時 )