2020美國總統大選，共和黨現任總統川普對上民主黨總統候選人拜登，目前雙方都稱贏得大選。川普曾多次表示，若敗選將提出選舉訴訟，命理老師高煜霖得到卦象「將要有好結果，值得等待、堅持」，預測川普若發動訴訟，很有可能險勝。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示，土耳其地震同時出現最具紛爭的「留連」及最有發展性的「小吉」。兩卦之間，產生明顯的反差、對立，顯示出「大局」的混沌之象說。

高煜霖指出，地震產生的卦象，如果套用在「美國大選」，顯示「答案」不會那麼快出現。從「留連」卦頭，「帶枷鎖入獄」解讀，「答案」會先被封存，並須經過訴訟過程，才能重現天日之意。再從「小吉」的卦解，「將要有好結果，值得等待、堅持」研判，發動訴訟的人，將會得到勝利。過程中，選民持續因「對立」，而讓社會不平靜，須等到最後「答案」重現天日，才會趨於平靜的概念。

高煜霖認為，美國大選或許拜登有翻盤的可能，但從卦象來看，因川普發動「訴訟」，最後，很有可能是川普險勝。若是照流程走完開票動作，川普最後沒有發動「訴訟」策略，只是喊喊而已，這樣極可能拜登會勝選。

(中時新聞網)