檢警調今年8月間，在台中市連破2起跨境洗錢水房案，該洗錢集團幕後金主疑為新力旺國際控股集團總裁莊周文，據傳莊身價數百億、政商人脈雄厚，疑因搜索行動消息走漏，聞風落跑，檢警4日晚間，終於在彰化逮捕莊與數名手下，政商關係一流的莊周文，曾獲得印尼國王冊封為王子，據傳他擁有價值21億私人飛機「灣流G650ER」，鴻海集團創辦人郭台銘也有一架。

根據消息，莊周文政經實力深不見底，他從電解水業務起家，之後轉往大陸、東南亞發展，並成立多家公司，事業版圖遍及各產業；還併購線上遊戲業者、知名餐飲集團，併入股博弈電子設備業。他在馬來西亞成立控股集團科技和建設公司，柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行，和東盟工業園區董事，資產雄厚。

驚人的人脈與事業版圖，讓莊周文在東南亞名聲顯赫，曾獲得多個皇室冊封，還有馬來西亞元首封他為拿督，獲頒柬埔寨國家勛爵殊榮，並在印尼大皇宮受印尼國王冊封為王子；財力更是令人咋舌，亞洲第一艘海上超跑遊艇，就是莊去年花費8000多萬買下，另外他也坐擁有全球限量、超跑界的夢幻逸品，價值近億元麥拉倫跑車。

如今莊周文遭逮捕，13輛豪華房車，包括夢幻逸品麥拉倫、限量版McLAREN SENNA與千萬跑車藍寶堅尼、法拉利等，全被查扣，警方初估市價約3億元；莊落網時警方發現，他隨身提著1只市價20多萬元的LV行李箱，身上攜帶40多萬現金，及17支行動電話，方便聯繫親朋好友。

(中時新聞網)