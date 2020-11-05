德9月製造業訂單月增0.5％ 連五月成長 22:092020/11/05 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局（Destatis）5日公布，9月製造業訂單月增0.5％，雖連續五個月成長，但增速放緩、不如8月上修後的月增4.9％與市場預期的1.5％。若按年來看，9月製造業訂單年減1.9％。受疫情影響，德國4月工廠訂單與工業生產跌幅創下史上最高。 (工商 ) #製造業訂單 #月增 #連五 #德國聯邦統計局 #Destatis 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 10月外匯存底 突破5,000億美元大關 21:202020/11/05 財經 11月9日起有症狀者入境 須2採陰 04:102020/11/05 生活新聞 佳世達10月營收180億 續創同期高點 04:102020/11/05 證券．權證 《食品股》產品組合優化 鮮活10月營收年增3成 08:012020/11/05 財經 氣立第四季淡季不淡 10月及前10月營收雙創同期次高 16:592020/11/05 財經 《國際經濟》歐元區10月服務業PMI狂跌 至第一波疫情水準 11:242020/11/05 財經 亞德客-KY前10月合併營收創新高 5日股價大漲 11:092020/11/05 財經 同期新猷 信邦10月營收站穩20億 04:102020/11/05 證券．權證 資服廠商叡揚資訊 12月掛牌上櫃 15:192020/11/05 財經 前9月外資投資逆勢成長 「十四五」5方面吸外資 19:282020/11/05 兩岸 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 要聞 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 川普敗選華為手機復活？ 陸廠撂話將取代 海外稱霸打倒三星 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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