德國聯邦統計局（Destatis）5日公布，9月製造業訂單月增0.5％，雖連續五個月成長，但增速放緩、不如8月上修後的月增4.9％與市場預期的1.5％。若按年來看，9月製造業訂單年減1.9％。受疫情影響，德國4月工廠訂單與工業生產跌幅創下史上最高。

(工商 )