美國總統大選開票陷入膠著，尋求連任的川普已放話打法律戰，選舉不確定性讓忙著應付疫情衝擊的美國企業執行長，煩惱再添一筆。摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）4日呼籲美國大眾，保持「耐心」和「毅力」，對選舉制度要有「信心」。

迪蒙在周三早上發給全體員工的備忘錄中寫道：「儘管此次美國大選的特色是，選民懷抱強烈鮮明的意見和巨大的熱情，我們人人都有責任尊重民主過程及最終結果。」

迪蒙表示：「我們必須相信自己的選舉與司法制度，有這個耐心和毅力等待最終決定。」

創下華爾街任期最長CEO紀錄的迪蒙，對政治也是出了名的直率敢言，川普與拜登的白宮大位角逐戰究竟誰會勝出，迪蒙提醒需要一些時間方能揭曉。早在投票之前，華爾街就為大選恐會出現結果難產，擔驚受怕好幾個月。

迪蒙10月22日發過備忘錄給摩通員工，敦促他們走出去投票，但他也對大選可能引發的社會動亂表達憂心。

波士頓顧問集團（BCG）執行長萊瑟（Rich Lesser）指出，若民主黨候選人拜登達到270張選舉人票門檻勝選，共和黨保住參議院控制權，此分裂態勢不禁讓人質疑，兩黨要如何治理經濟、疫情及基礎建設等議題。

美國國家餐廳協會（NRA）執行長貝尼（Tom Bene）表示，一個分裂的政府，對餐館這類飽受疫情重創的產業來說怕是個麻煩。據NRA8月對餐廳業主所做的調查，40％回應得不到紓困援助，他們可能在半年內關門歇業。

另有公司領導人提到，這回總統大選開票出現激烈拉鋸，意味無論是現任總統川普或挑戰他的拜登，兩人所提的政見綱領都未獲得壓倒性支持，來年要修改企業稅等政策的機率不高。

多數企業主管指出，他們看好大選結果應會在本周之內明朗化，但部分搖擺州仍可能面臨冗長的法律挑戰。

(工商 )