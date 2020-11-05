百貨周年慶壓軸指標SOGO周年慶5日登場，一早11點開門前、人潮就擠爆忠孝東區，首度祭出限量「買iphone送ipad」激出年輕族群甘願徹夜排隊16小時搶買，成為SOGO忠孝店新景象；首度加碼下載SOGO APP即享3,000元電子折價券一度讓網路出現異常，依然激發出超爆棚人潮，首日人潮增二成、業績衝上11億元達標。

SOGO董事長黃晴雯表示，今年SOGO周年慶有三大特質，首度指定彩妝門檻低3,000千送300、折扣高達1.1折，加上好康回饋多下載APP享3,000元電子折價券等，有望衝出全檔12天108億元，平均每天進帳9億元，期能彌補上半年3、4月因疫情影響衰退的業績。

而根據SOGO統計，前9月SOGO全台業績扣除新竹站前店比較僅有4％衰退，周年慶業績可挹注第四季業績相對成長，全年業績期可望與去年460億持平；而從周年慶首日精品業績成長2成，忠孝、復興兩館100支iPhone12開店全秒殺，加上家電、超市、運動戶外用品成長2成等優異表現有信心全檔108億元達標。

而一向是東區忠孝商圈最大勁敵的信義商圈，在精名品齊聚優勢下，新光三越信義新天地截至4日周年慶第一階段業績已超越目標兩位數成長，而微風信義等三家亦有兩位數成長，新光三越最後壓軸是下周12日開打的台北站前店，祭出最強促銷全館2千送2百，加上蘋果仍有ipad air等新品上市，搶買焦點仍極具優勢，新光三越指出，目前周年慶開打至今一個多月的業績仍有3％成長，全檔達標200億有信心。

(工商 )