水圳出現裂縫（戴上容攝）

淡水屯山里水圳年久失修，農民灌溉農田時，擔憂腳下底部掏空的水圳崩落，還要擔心滿是裂痕水圳無法防洪，汛期來時會淹沒農作物，新北市議員鄭戴麗香5日前往會勘；水利局表示，預計明年4月防汛期改善水圳，讓農民能正常使用。

農民表示，屯山里居民年齡偏大，該區大多種植香蕉、水稻等作物，近年來水圳因為年久失修，不僅底部被水掏空，其他部分還出現裂痕，大家在上面取用農耕用水時都膽戰心驚，害怕崩落時掉進水圳受傷，也很擔心水圳失去防洪作用。

鄭戴麗香表示，該水圳有兩個功用，一是灌溉，二是防洪作用，下游第一階段改善工程已在去年完成，感謝市府逐年改善農民生活，上游5日會勘後希望給農民安全的耕作環境。

水利局回應，水圳改善工程目前交由淡水區公所這邊先行設計，後續交由水利局進行建設，整個改善工程初估約100萬元，預計明年4月前可以施作無成，讓農民有個完善的耕作環境。

(中時 )