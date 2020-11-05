香港男神吳彥祖以高顏值擄獲大票少女心，出道20幾年參與許多熱門電影演出，像是《新警察故事》、《門徒》、《單身男女》等等，他在2010年宣布結婚消息讓不少粉絲心碎；但近年男神疑似不敵歲月這把殺豬刀，多次被拍到一臉大叔樣，日前劇組釋出一段短片，吳彥祖被網友感嘆「男神老了」。

吳彥祖先前就多次被網友揶揄已崩壞。(圖/ 摘自IG)

46歲的吳彥祖戲約依舊不斷，角色風格卻和年輕時專門演帥哥不一樣，證明他早已是實力派演員，最近他主演的電影《除暴》即將上映，電影宣傳正如火如荼進行，製作方也在抖音分享男主角吳彥祖在拍戲現場的模樣，讓粉絲看了不知道該開心還是難過。

影片中吳彥祖坐在場邊，看著鏡頭露出靦腆的微笑，但細看才驚覺他臉上有一股歷經風霜的滄桑感，和當年迷倒萬千少女的鮮肉形象已大不相同；不過，吳彥祖先前多次被揶揄髮線不斷上移，這次髮量較濃密，稍稍替他的形象扳回一城。

日前劇組釋出一段短片，吳彥祖被網友感嘆「男神老了」。(圖/ 摘自抖音)

一些網友看到抖音影片都很訝異，「當年的男神真的不見了」、「這是大叔吧」、「一點一滴崩壞著」、「Daniel臉上都是歲月的痕跡」；但也有粉絲跳出來力挺自己的男神，「說不定是拍戲的造型」、「不管過多久他都是我的男神」。

(中時新聞網)