外傳有百億身價的總裁莊周文，涉洗錢案而遭通緝，檢警專案小組循線昨晚在彰化市將莊及曾姓司機逮捕歸案。台中檢方今天深夜複訊後，依莊涉違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及賭博等罪，有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。另曾姓司機則涉藏匿人犯及違反《洗錢防制法》，諭令以10萬元交保。

刑事局中部打擊犯罪中心在今年1月間於台中市華美西街查獲1處網路賭博水房，追查出幕後金主疑為外傳百億身價的新力旺控股集團總裁莊周文。檢警在8月間展開大規模搜索，帶回涉案的18人調查，豈料，莊疑聞風落跑，行蹤不明，檢方在9月間發布通緝。

據傳，莊身價數百億、政商人脈廣及海內外、財經實力雄厚，尤其在東南亞、柬埔寨、馬來西亞及非洲等地從事房地產、金融投資；還獲馬來西亞冊封為拿督、獲頒柬埔寨國家勛爵，受印尼國王冊封為王子等頭銜；他在台投資更跨足旅遊、餐飲、建設及運動等各領域。

檢警在8月至10月間陸續查獲集團所屬機房，並查扣大量線上博弈伺服器等設備。外傳莊早已逃離海外，專案小組循線昨天晚間在台中市發現莊行蹤，一路尾隨至彰化市，將莊及貼身曾姓司機逮捕歸案。

莊果然財力驚人，警方查扣集團成員名下不動產百餘筆及13輛豪車，包括市價近億元的麥拉倫、限量版McLAREN SENNA與千萬跑車藍寶堅尼、法拉利等，猶如豪車大展，初估市價約值3億元。中打偵訊後，依涉嫌賭博、賭博及組織犯罪等罪嫌將莊移送地檢署，由檢察官漏夜進行複訊。

(中時 )