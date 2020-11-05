廁所融入荷蘭新造型主義大師蒙德里安創作的核心概念設計（昌隆國小提供／戴上容新北傳真）

教育局推行全國首創的「4KR(SKR)如廁好清新」政策，新莊區昌隆國小聚賢樓老舊廁所整修工程，融入荷蘭新造型主義大師創作的核心概念，以垂直、水平、長方形及正方形等幾何形體，建構出「形式的美」，讓色彩組成的繽紛音符在空間中跳躍，使如廁空間搖身一變成為極富童趣的校園角落。

昌隆國小表示，廁所整修設計靈感參採蒙德里安「百老匯爵士樂」、「紅、黃、黑、灰、藍組合」及「紅、黃、藍的構成」等三幅著名作品，以馬賽克材質將其幾何形體構成「形式的美」呈現於每層樓的主牆面，由低樓層到高樓層，線條由繁到簡，除呼應了新造型主義簡約的美學理念外，多元繽紛的色彩組成，象徵城市多元發展。

昌隆國小說，聚賢樓廁所整修工程甫於今年9月底完工，共計完成該樓西側2樓至4樓6間老舊廁所整修，該整修工程除有效改善原先廁所老舊、便器容易故障、通風不佳及採光陰暗等，打造出專屬於昌隆國小師生的新廁所，孩子們都很享受來這裡如廁，並閱覽廁所外關於蒙德里安著名作品的簡介說明。

「啊！有貓咪耶！」、「哇！好像一間間的小房子喔！」、「好像五星級飯店的廁所喔！」、「好高級！好像城堡喔！」六年級學生王宣之和五年級學生鄧翊廷表示，廁所改建後，不僅變得漂亮，色彩繽紛鮮豔，好像具有魔法一樣地跳著舞，讓想像力源源不絕的冒出來。

教育局表示，去年起推動廁所的「4KR(SKR)如廁好清新」政策，透過空間改造及視覺美化，一掃過去傳統廁所通風不佳及採光陰暗等令人詬病的缺點，讓廁所成為學生喜愛的場域，目前已投入4億6千萬元，補助1294間廁所改善。

(中時 )