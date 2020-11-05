製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）受惠於癌症治療藥物銷售強勁，帶動第三季營業利益激增55％，由一年前同期的7.57億美元攀升至11.7億美元。儘管新冠肺炎疫情為該公司帶來挑戰，但第三季營收仍較一年前同期增加3％。

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