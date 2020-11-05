基於新冠肺炎疫情升溫與脫歐不確定性籠罩，英國央行在5日例會決議將購債規模提高1,500億英鎊（約1,950億美元），幅度大於經濟學家預期，成為歐洲第一個加碼刺激措施，以回應第二波疫情的主要央行。

英國央行貨幣政策委員會（MPC）5日同意將購債規模提高至8,950億英鎊，加碼幅度較經濟學家預估的高出500億英鎊。

此外，英國央行官員將基準利率維持在0.1％不變，符合市場預期。央行並未對負利率多做著墨。

英國央行指出，加碼購債額度將讓央行擁有足夠的火力，讓購買政府公債的行動持續至2021年底。

摩根大通資產管理全球市場策略師克羅夫頓（Ambrose Crofton）表示：「非常時期需要非常政策回應。近幾個月新冠肺炎確診人數攀升代表，政府與企業將再次到全球資本市場大舉借款。」

在英國央行擴大購債規模的同時，英國進入為期四周的封城時期，以遏止第二波疫情擴散。

鑑於封鎖令將衝擊經濟，貨幣政策委員會預估第四季經濟恐萎縮2％，2020年全年恐緊縮11％，衰幅大於3月份預期的9.5％。

英國央行指出，「經濟展望依舊充斥著不尋常的不確定性。經濟展望取決於疫情的發展、保護公眾健康的防疫措施，以及英國與歐盟的新貿易協議。」

英國央行預估，英國經濟要到2022年第一季才會回到疫情爆發前的水準，相較於先前預估的2021年底。 央行表示，失業率將在2021年第二季攀升至頂峰7.75％，遠遠高於先前預估的4.5％。此外，2021年國內生產毛額（GDP）估計成長7.25％，擴張幅度也遜於前次預測的9％。

不過英國央行將兩年通膨預測維持在2％的目標不變。

(工商 )