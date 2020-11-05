20201105中天新聞 提前慶川普連任 選情恐逆轉 網紅200份雞排白發

本屆美國總統大選，連台灣人也瘋狂關注。知名主持人劉寶傑昨(4日)在《關鍵時刻》中談到「為何台灣人這麼多人喜歡川普」的原因。只是大部分網友都把焦點放在曾說「川普贏的機會非常非常大」的名嘴李正皓，該如何自圓其說？

在網路人氣超旺的劉寶傑，昨晚在節目中談到為何台灣這麼多人喜歡川普的原因，他說：「我喜歡川普的人嗎？不是。可是美國近幾任總統，有誰這麼在乎台灣？有誰要提高台灣的地位？有誰又要為台灣在國際講話？有誰會賣這麼多武器來保衛台灣？只有川普啊！」

劉寶傑還說，台灣人有句俗諺「吃人一口，還人一斗」，這也是台灣人的本質。

然而大部分網友最關心的仍是節目來賓之一的李正皓，今日該如何在節目自圓其說呢？因為李正皓昨晚就在節目斬釘截鐵地表示：「川普贏的機會非常非常的大！」還笑說所有美國民調都失準，力挺拜登的國民黨也會非常尷尬，直言國民黨可能要髮夾彎了。

隨著拜登的後來居上，甚至被看好當選美國總統，李正皓一席精彩分析，也在今日引發PTT網友討論，「他很準阿，我說冥燈的部份」、「倒過來看真的好準」、「真的快笑死」、「 今天的關鍵時刻繼續說川普要贏了喔，不要髮夾彎喔XD 」。

(中時新聞網)