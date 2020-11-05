恆春鎮公所4年前砸2000萬整建石牌古蹟公園，除設計展演舞台外，還將西門城牆旁的舊海巡署舍房整修成展館，但僅出租1次即閒置至今，且門窗還疑遭打破成了遊民聚集地，為此，鎮長陳文弘計畫轉型公益空間、供弱勢團體使用。

2016年，恆春鎮公所爭取到「恆春鎮猴洞山整體景觀營造暨赤牛嶺景觀步道計畫工程」經費，共斥資2000萬整建石牌古蹟公園，除搭建表演舞台外，還搭配古城點亮計畫整修園內舊有的3棟海巡署舍房、規畫成展館完善整體設施，不料完工後，僅出租1次就乏人問津。

恆春鎮公所4年前整建石牌古蹟公園，並將西門城牆旁的舊海巡署舍房整修成展覽館，但僅出租1次即閒置至今，且門窗還疑遭打破成了遊民聚集地。（謝佳潾攝）

恆春鎮公所4年前整建石牌古蹟公園，並將西門城牆旁的舊海巡署舍房整修成展覽館，但僅出租1次即閒置至今，且門窗還疑遭打破成了遊民聚集地。（謝佳潾攝）

近日，有民眾發現「展館不僅淪為蚊子館，還疑似成了遊民聚集地」。居民指出，原應門窗緊閉的展館，竟有人出入，而走近一看才發現，原來是門窗遭打破了，這實在有點危險，若有個閃失，可能就成了治安死角。

對此，恆春鎮長陳文弘指出，他上任後也在觀察石牌公園的狀況，他不諱言道，「石牌公園是恆春的門面，是該好好整理一下了」，不僅草皮雜草叢生、花木不足，連遊樂設施都少有，近日已督促清潔隊進行綠美化，至於展館也將轉型活化。

他說，鎮代陳進忠曾提起鎮內沒有空間給弱勢團體當據點，因此計畫將3棟展館轉型公益用，無償提供弱勢團體、原住民或新住民等協會單位使用，並加強公園警衛巡邏，一來可以活化空間，二來也能維護環境安全，一舉兩得。

(中時 )