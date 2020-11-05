養工處長彭岑凱表示，固定式搖椅是因為有鬆動問題，才先以鐵架固定，全台中市調查有40座搖椅，其中9座已經固定，31座是活動式的，針對固定式「搖椅」後續會視情況改善，美樂地計畫將會整體考量。

鰲峰山公園是台中市升格後，市府花費總經費4億5000萬元整建的公園，規劃親子遊戲區也成為全台灣票選最棒的親子公園，但是旁邊的石瀨頭公園卻有7座搖椅因為安全理由「被固定」了，民眾問「市府怎麼會把搖椅搞成不能搖？是在哈囉？」

市議員楊典忠表示，當台中市各區公園都在推動美樂地計畫，清水石瀨頭公園卻有7座不動搖椅不能換新，對清水民眾來說有點大小眼，實在沒道理，希望納入美樂地計畫改善，也要求各局局檢查校園、運動場座一致性改善。

民眾反映清水鰲峰山石瀨頭公園的搖椅被固定不能動，她們先打去1999，但是市府回覆的官員跟她們說，如果再反映就要把公園搖椅拆掉，讓她們害怕又擔心，如果連「被固定的搖椅」都被拆掉，公園就沒東西了，所以才向議員反映。

楊典忠說，石瀨頭公園位於鰲峰山上，海線民眾經常清晨或傍晚都會來公園裡面散步運動，但民眾坐上靜止的鐵搖椅只能歇息聊天，少了搖晃的樂趣。

建設局調查全台中市約有40座搖椅，部份年代較久遠的搖籃式座椅則加強固定，楊典忠認為，市府在各區公園推動美樂地計畫，清水石瀨頭公園卻有7座不動搖椅不能換新，希望納入美樂地計畫改善，他要求市府檢討，不要有的搖椅可以用，有的卻要固定，另外學校、幼兒園、運動場所還有沒有搖椅設施？市府要有一致性標準規定，請各局處調查，維護市民安全。

建設局長陳大田表示，早期很多公園都有搖籃式搖椅，石瀨頭也是相當早期的公園，養工處有規劃老舊公園的改善計畫。

(中時 )