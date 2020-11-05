大陸螞蟻集團IPO前夕，創辦人馬雲等相關高層被大陸證監等四機關約談，至今沒有明確原因提出，而在同一天，大陸官媒直接點名阿里(螞蟻集團母公司)、騰訊、百度及京東等科技公司迅速成長，持斷向金融領域滲透發展，已經造成壟斷和不公平競爭，但重點是，監管單位科技比不上這些科技公司，「無法識別其高科技的「黑箱」」，所以應採取緊縮尺度、加強監理的方式。

根據中國央行官媒《金融時報》報導，這些大型互聯網公司進入金融體系，已經「大到不能倒」，卻產生各項風險，包括市場壟斷、監管套利、數據安全和保護、信息技術監管有效性及金融系統性風險等一系列的問題。

報導指出，再「加強頂層設計」，建立一套監管框架，「嚴格市場准入」、「加強數據監管和消費者保護，防止數據壟斷並藉此獲取超額利潤」，並且「落實金融控股公司監管規則，加強宏觀審慎管理，防範系統性風險」。

其中，特別強調這些科技公司的科技能力太強，但監理單位的科技跟不上，「無法識別其高科技的『黑箱』」，以致在強化監管的同時，也要加強監理科技的進步。

報導中並點名，螞蟻小貸「花唄」的用戶量逾一億，其中約50%分布在三線以下城市；螞蟻科技手上有逾三億「信用白戶」建立了數字信用記錄，開展線上實時風控。到今年二季度為止，天弘基金餘額寶規模達1.22兆元人民幣（約5.124兆新台幣），個人持有比例99.99%；理財通客戶數量突破1.5億，管理資金保有量達9000億元（約3.7兆新台幣）。

(中時新聞網)