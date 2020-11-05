2020年美國總統大選選情相當激烈，雖然目前仍在開票，但拜登以大幅度選舉人票數領先，川普要翻盤需要很大努力，但市場預料共和黨將守住參議院，拜登想推行的企業稅政策恐難以施行，弱勢政府將成形，道瓊期指盤前一度大漲超過400點。道瓊指數周四(5日)開盤大漲359.31點、以28,206.97點開出，隨後漲勢擴大至超過400點，科技股持續飆漲，那斯達克指數大漲1.88%。

隨著美股開市，道瓊指數大漲428.29點或1.54%、暫報28,275.95點；標普500指數上漲56.12點或1.63%、暫報3,499.56點；那斯達克數上漲209.95點或1.81%、暫報11,800.73點。4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google等公司股價均上漲，VIX指數大跌超過23%，電動車大廠特斯拉股價則是上漲1.24%。台積電ADR股價上漲0.33美元或0.37%、暫報89.78美元。

費城半導體指數則是在高通狂飆13%領軍下，大漲73.34點或3.08%、暫報2457.56點。

道瓊指數本周漲幅已經累積近千點，已經抹去上周創下3月股災以來最差勁表現的陰霾，主要是確定就算拜登當選，弱勢政府也已成形，任何對企業加稅政策過關的機會都會變得困難。

美國上周初領失業金人數為75萬人，較前一次數據持平，但略高於市場預期，顯示市場仍在等待新一輪經濟刺激法案到來。至於美國聯準會(Fed)主席鮑爾將在周四發布貨幣政策報告，預料將繼續先前持續寬鬆政策，並呼籲政府儘快推出新紓困案，支撐美國經濟復甦。

(中時新聞網)