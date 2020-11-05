美國剛剛拒絕了印尼申購F-35聯合打擊戰機的提議，希望雅加達改購買F-16C/D Block 72(也就是俗稱的F-16V)，或是F/A-18。

防衛世界(Defense World)報導，印尼國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）在10月15日訪問華盛頓時，向美國傳達了想要購買F-35的意向，得到的回應是：F-35的等候時間至少9年，在這段過渡期間，可以改購買4.5代戰機，也就是F-16V或是F/A-18E等。

印尼是「不接邊」的第三世界國家代表，在歷史上他們曾經使用過美國戰機，也操作過俄式戰機。有一種看法認為，雅加達方面提出採購F-35，可能是一種拒絕美國戰機的策略，他們可以用這個理由繼續進行向俄國申購 Su-35的方案，該採購案於2018年曾簽署過備忘錄，美國不久後向印尼提議，表示美國戰機比俄國戰機來的優秀。

印尼空軍的F-16。(圖/印尼空軍)

印尼空軍的Su-27。(圖/印尼空軍)

俄羅斯消息人士表示，原本印尼的Su-35交易已經步入正軌，但是在2019年時，美國以「美國敵對國家制裁法案」(CATSAA)威脅雅加達，必須放棄Su-35交易案。根據CATSAA，美國可以會那些向與莫斯科提出重要國防貿易關係的國家，實施制裁。

於是印尼擔心，如果觸怒了美國，可能會危害與美國重要的貿易往來。根據美國貿易代表的數據，2019年印尼從美國進口了77億美元的商品，而對美國的出口總額達到201億美元。也就是說，印尼對美國是貿易順差124億美元，實在得罪不起美國。

既然如此，那印尼就向美國申購F-35，要是美國不願提供，那麼美國就沒有足夠的正當性向印尼制裁，因為Su-35的價格只有F-35的一半，而且還可以「以物易物」來交易。

而且，雖然CATSAA 很嚇人，但由於華盛頓可能易主，CATSAA 也沒有實施過，雅加達可能有重新啟動Su-35的交易案。

(中時新聞網)