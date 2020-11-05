台灣大賽面對中信兄弟已經拿下3勝聽牌，G5統一獅背水一戰，推出洋投布雷克先發，他例行賽最多投7局，不過此戰「小宇宙爆發」，對兄弟丟出126球完封勝，賽後總教練林岳平開玩笑說，「打到11月才知道球隊有這麼強的投手！」

此戰布雷克投滿9局用126球，僅被敲3安、無失分，另外飆出9次三振，兄弟除了第3局外沒有任何得點圈機會，獲選為此戰MVP。布雷克例行賽最多僅丟到7局、117球，此戰成為獅隊續命的關鍵球員，林岳平說，「11月才知球隊有這麼強的投手，可以120球以上、9局無失分，很高興他這時為球隊搶下重要一勝。」

林岳平表示，完投是布雷克主動要求，在總冠軍賽的高張力下，丟出不錯的節奏、壓制對手無失分，布雷克希望能幫助球隊戰到最後一刻，「布雷克若有機會可能還要出戰，他還沒功臣身退，我們總冠軍拿2勝可以說都是他搶來的。」

除了布雷克挺身而出之外，打線上後段棒次能突破兄弟洋投也相當重要，「今天蘇智傑沒有下場，由他的好朋友潘傑楷頂替，他把智傑的份一起打回來了，敲出關鍵拉開分數的2分打點。」

林岳平賽前曾表示，兄弟的後段棒次有所發揮是能連贏3場的重要原因，這次換獅隊7、8、9棒打出攻勢，「林祖傑保送後讓林祐樂敲出2分二壘打先攻下分數，之後祖傑也對羅傑斯纏鬥13球，讓他不到5局用球數破百，後段棒次有貢獻也是贏球關鍵。」

統一獅洋投布雷克G5完封中信兄弟，投出本季代表作。（中央社）

(中時 )