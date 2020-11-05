日本是許多台灣人旅遊的首選地，美食和風景都相當吸引人，環境整潔更是令人佩服。對此，就有網友指出，自己走在日本街頭，時常聞到一股特別的味道，更形容那是「日本獨有的」，貼文發出後，許多網友紛表示認同，並直指「是舒服的洗衣精味道」。

原PO在PTT上以「日本是什麼味道？」為題說明，自己時常到日本旅遊，但他發現，每次走在日本的街道上，總會聞到一股特別的味道，但事又不知道該如何形容，「總有一股日本獨有的味道」，還詢問網友們，是否有注意到這奇特的現象。

原來，不只有原PO發現這現象，許多網友都跳出來表示，「有！一股很舒服的味道」、「香水柔軟精」、「柔軟精的味道」、「認真回，洗衣服香香豆的味道」、「有！尤其下飛機時就有味道，覺得還不錯聞，有些街道有洗衣精味」、「洗衣精的味道！電車裡都是這個香香的味道好懷念QQ」。

此外，還有在台灣鼻子會嚴重過敏的網友表示，自己到了日本彷彿得到救贖，「說不上來，但在日本過敏的我，不會鼻塞，呼吸起來好舒服」、「過敏去的鼻子，在日本獲得救贖」、「不再過敏的味道」、「過敏鼻子不見+1」。

(中時新聞網)