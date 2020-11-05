服務富裕客群的瑞銀財富管理，將調查訪問超過300位臺灣有錢女性的結果公布，顯示其中接近80％的女性，非常投入管理自己的短期財務事宜，如日常開支、財務預算和現金流，且69％的受訪女性表示現金流規劃是她們的首要考慮。同時，僅約20％的受訪女性，未參與管理最重要的財務環節，像投資、保險、退休及其他長遠計劃等。

瑞銀財富管理公布《瑞銀投資者觀察》的研究報告，並調查結果參照台灣女性企業家典範的訪談記錄，作為台灣女性面對財富管理的教戰手冊《女力世代》。瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示，世界不斷在進步，世俗的觀念也隨之改變，女性更要努力克服挑戰，經濟自主權也應比過去掌握得更加實在和專業。

《瑞銀投資者觀察》報告提醒，女性影響力已經成為世界重要的力量，人們生活周圍已有許多優秀的女性，從「知識平等」與「財富自由」而論，女性與男性應不分上下。

(工商 )