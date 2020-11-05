新北市八里區一名謝姓男子，4日晚間開車行經台61線北上32K處時，車輛突然拋錨卡在路中，但謝男手機沒電無法尋求協助，只能獨自將車往匝道方向推，巡邏員警見狀不僅幫忙推了3公里的車，還協助載謝男到台北港附近搭公車返家，員警的熱心讓謝男相當感動。

大園警分局潮音派出所巡佐陳永斌、警員吳恭慶，於4日晚間巡邏行經台61線北上32K處時，發現謝男在路肩推車，因當時天色昏暗，且正值下班時間車流量大，員警擔心會發生危險，立即上前關心。

謝男向員警表示，他從新竹洽公回來，要返回八里的住家，沒想到半路上車輛突然拋錨，怎麼發都發不動，而他的手機剛好沒電無法找人幫忙，且身上僅有300元，不夠支付道路救援拖吊費用，只能獨自將車往匝道方向推。

巡佐陳永斌得知後主動協助推車，並由警員吳恭慶駕駛巡邏車開啟警示燈與蜂鳴器，於後方保護防止碰撞，一路推了將近1小時，共3公里的路程，才終於將車輛推下匝道置於路旁。

謝男原本打算徒步走回家，但夜間天氣轉涼，員警擔心謝男身體撐不住，決定好人做到底，開車載謝男到台北港附近搭公車，謝男對於員警的熱心協助，表示相當感謝，直呼有警察真好。

(中時 )