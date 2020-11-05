彰化一名高中生暗戀另所學校的女同學相當久，但追求過程不順利，他不爽遭拒，竟翻牆到對方的校園中，對著趴著睡覺的女同學背後猛刺一刀，火爆事蹟嚇壞學生。法院日前判決出爐，依傷害罪判處男同學有期徒刑8月，緩刑4年期間交付保護管束。

據判決書指出，18歲吳姓男高中生與女同學就讀同國中，在國中時期就積極追求，兩人畢業後失去聯繫多時，在今年4月時，吳男在社群軟體上搜尋到女同學的帳號，瘋狂傳好感訊息給她，希望這次能把握住機會，不料，女同學直接封鎖處理。

吳男發現追求失敗，不爽多年的青春虛擲決心報復，4月20日時翹課去買刀，在下午時間翻牆闖入女學生校園中，直衝她的教室，拿起刀朝在座位上趴著睡覺的女同學肩膀刺下，造成長3公分，深度5公分的傷口，女同學鮮血直流，吳男也在行兇後隨即遭教官逮住，警訊後依殺人未遂與傷害罪等嫌疑移送。

彰化地院審理時，吳男坦承犯行，但聲稱並無殺害女方的本意，只是想傷害，而吳男事後也與女同學家屬和解，被害人母親同意以緩刑作為條件避免對方再犯。法官酌情後，依傷害罪判刑8月，緩刑4年，期間交付保護管束。

(中時新聞網)