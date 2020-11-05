時力立委王婉諭今天在臉書質疑，行政院「兒童及少年福利與權益推動小組」已經7個多月沒有開會，兒權小組第4屆委員聘書也未發出。行政院發言人丁怡銘則說，相關專案會議都有開，兒權小組的的人選及聘書，蘇揆也已核定。

行政院長蘇貞昌近日接連遭在野黨質疑，包括食安、治安會報沒開，王婉諭今天也質疑，除了這些會報之外，行政院的「兒童及少年福利與權益推動小組」，也已經長達 7 個多月沒有開會了。按照行政院《兒童及少年福利與權益推動小組設置要點》，兒權小組會議每 4 個月就應該要召開一次。然而，從今年 3 月 24 日第三屆委員的最後一次會議結束之後，這個小組都沒有再開過會。理當在 6 月 28 日後接任的第四屆委員，到現在都還沒有取得聘書或是正式聘任，更誇張的是，甚至連上一屆補聘委員的聘書，也沒有發出。

丁怡銘表示，今年年初開始，受疫情影響，會議大多暫停召開，但自今年3月24日兒少推動小組開會後，由政委林萬億就兒少相關議題所召開的各項專案會議仍持續運作。

他表示，這些會議包括兒少偏差行為預防輔導辦法研商會5次、少年法院與相關行政機關處理少年事件聯繫辦法研商會4次、少事法專案會議1次、社安網相關研商會4次、司法院觸法兒童續處情形研商會2次等。政府對於各項兒少權益與輔導扶助，持續保持密切討論與關心。

至於王婉諭關心的兒權小組委員人選與聘書等事宜，丁怡銘說，蘇貞昌已於日前核定，現由衛福部辦理後續作業中。

兒權小組,王婉諭,行政院,蘇貞昌

(中時 )