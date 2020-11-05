恐龍法官判決引發眾怒，祕魯伊卡省一名20歲女子，日前參加派對，女子盡情狂歡玩樂，喝醉後失去意識，清醒後發現遭不認識男子性侵，女子隨即報警提告，想不到法官表示「妳穿紅內褲，代表妳願意上床」，判決男子無罪。

這名年輕女子，在派對上喝太多酒醉倒，待她清醒後發現自己全裸躺床上，身旁躺著一名22歲的男子，女子氣壞報警並控告男子性侵，不過男子反駁，表示自己沒有性侵，是對方為了報復才提告，想要汙衊他的人格。

法官審理此案時，認為女子參加派對時，穿著紅色蕾絲內褲，該名法官指出，「這種內褲通常只會在親密場合穿著，女子只穿著紅色內褲，就代表她想要上床，願意發生性關係」，因此判被告男子無罪。

判決曝光後，引起社會輿論反彈，民眾怒批法官判決不公平，沒有保護到被害女子，還繼續傷害她，不僅民眾怒火難平，人權集團也聚集到法院前面抗議；眼看性侵判決火越燒越烈，秘魯司法部門承諾，他們會針對引發爭議的法官進行調查，也將會重新檢視本案件，調查審判過程是否有瑕疵。

(中時新聞網)