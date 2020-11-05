今天台灣大賽第5戰賽前，統一獅陷入「Win or go home」的背水一戰，身為陣中「大學長」的高國慶也向小老弟們精神喊話，希望大家拼盡全力，不要留下遺憾。

統一在系列賽首戰於延長賽取勝後，連3戰都因打擊陷入低潮吞下敗仗，面對背水一戰，賽前高國慶也向小老弟們喊話，「賽前我跟他們說，我們打到這個地步已經沒有退路，就是用盡全力，不論結果好壞都不要有遺憾。」

而學弟們也把大學長的話聽進去，全隊共揮出9支安打，其中後段棒次的林祖傑、林祐樂各有2安，而今天頂替先發守三壘的潘傑楷還敲出二壘安打，直接把在一壘的高國慶送回本壘。

賽後高國慶坦言，一開始看到球打出去後心想應該是跑不回本壘，但三壘指導教練周廣勝卻不斷指揮要他往本壘衝，「當時我看那球的角度好像有難度，加上詹子賢處理球也沒瑕疵，只能說那球位置打得太刁鑽，我也就是盡力去跑。」

已經很久沒有這樣一口氣從一壘直衝回本壘，回到本壘後高國慶也比出「起飛」手勢帶起球隊士氣，他笑說：「真的很久沒這樣跑了，今年例行賽應該都是會把我擋下來，不讓我跑的。」

對於球隊成功將戰線延長至第6戰，高國慶認為，主要關鍵點還是在於投手，「寄望猛威爾能有很好的表現，因為他是個不差的投手，如果他有超水準的表現，德保拉應該不會那麼好投。」

(中時 )