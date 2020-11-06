台南晶英酒店總經理李靖文，首次邀請在國際上享有盛名、畫風獨樹一格的藝術家「白魚」林伯禧，親自一起參與該酒店的新年度藝術作品展；總計近六十幅的林伯禧大師作品，即日起在台南晶英酒店內，各大公共空間，以及府城套房內展出。

藝術家「白魚」林伯禧，運用祖母綠原石、黃金、白鑽等天然礦物質作為顏料，在畫布上融入中國傳統潑墨藝術及西方時尚元素，大膽的創作風格讓每幅畫作色澤鮮艷又飽和，寓意深遠兼具古典風采。

今(5)日發表會現場台南晶英行政總主廚盧偉強獻上「穿金戴銀晶魚捲」料理，並由林伯禧大師以作畫般的細膩手法綴上金箔粉，華麗感與震撼感十足，也宣告著未來四手聯映的「白魚宴」精彩可期。

筆名「白魚」的美學大師林伯禧來自國境之南屏東，以與生俱來對色彩的敏感度加上對生活的高端品味，在藝術與美學之間迸發出源源不絕的創作靈感，最為人所知的正是使用珍貴的礦物性顏料來作畫，將999純金、加拿大白鑽、紅珊瑚等原礦，磨成細粉後透過蘆葦筆入畫，筆觸下的山水及花卉隱約反射著閃爍光芒。

林伯禧表示，真正的天然礦石粉不會褪色，作品就算歷經上百年仍然會是相當璀璨絢麗，這樣獨特作畫風格也提升了整體的藝術價值。

李靖文表示，往年林伯禧此時，應在義大利、法國等地，今年因疫情，才有機緣促成此次其作品於晶英酒店展出；他在歐洲藝術界享有崇高的地位與名氣，2015年成為華人史上第一位榮獲「比利時列日皇家美術學院」終身榮譽教授、更是首位在義大利米蘭蒙札皇宮 (The Villa Reale of Monza)舉辦個人畫展的台灣藝術家，明年又將獲頒「米蘭布雷拉學院」榮譽教授的殊榮。

常年旅居世界各國，在巴黎、西班牙、倫敦等地不斷學習與創作，除了在藝術界享有盛名，林伯禧亦是紅酒收藏家、音樂鑑賞家與米其林美食家，對料理十分著迷的他，經常品嚐各級米其林星級餐廳，至今已經是摘星近千顆的美食饕客，對於細品人生與投入生活藝術的態度令人心生嚮往。

疫情之年(2020)他回到台灣，也沒有停止創作，歲末年終之際，並攜手台南晶英酒店策畫「聆聽--白魚在台灣」個展，展示多幅年度鉅作，首次曝光的作品包含〈挪雅置色閒游宇化〉瓶器優雅的姿態與朝氣的花朵，透過亮麗熱情的地中海色彩，並綻放出阿拉伯國度的神秘情懷，還有〈這優雅之姿〉、〈忘塵聆聽〉等。

此外，長達六公尺的經典百鶴也是絕不能錯過的作品之一，此次總共展出近六十幅作品，在飯店公共空間包含二樓宴會廳氣派長廊、十四樓晶英貴賓廊、各樓層梯廳與府城套房內等處，皆能欣賞其作品。

(工商 )