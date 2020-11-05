昔日台劇「一線小生」焦恩俊，因演出《小李飛刀》、《七俠五義》爆紅，帥氣的大俠形象深植人心，漸漸淡出演藝圈的他，6年前與女星林千鈺結婚，後期卻傳出夫妻關係緊張的消息。經常在微博上分享近況的他，上個月(10月)上傳生活照與網友分享，沒想到卻被酸「中年發福」，這也讓焦恩俊公開發文回嗆：「爺胖瘦老弱，關你✕事？」
事隔不久，焦恩俊再曬一組硬漢造型的照片。照片中的他一身勁裝，手臂上的刺青、臉上的墨鏡，十足的野戰特務；他也在貼文中說：「是不是應該再練大隻一點？PS：我那一絲不掛的臉，只掛了墨鏡，那些啥營銷號，信不信爺用手臂夾暈你們？」
不少鐵粉對於焦恩俊這種硬漢形象十分讚賞，紛紛留言回覆「一拳一個打爆他們的頭，我阿俊這麼帥哼哼哼」、「老大你的肱二頭肌已經很讚了，酷炫十足」、「好酷喔，嚇暈他們」、「這盛世美顏一絲不掛已經要了命了，留條活路給我們吧。」
有著自己生活節奏的他，不甩酸民的批評，自在做自己。昨(4日)，他分享了數張帶母親賞花的照片，更感性寫下：「她的歲月都在臉上，但依然是最美的母親，父親早逝，她擔起一家重擔，在我眼裡她是我此生見過最美的女性。」
(中時新聞網)
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