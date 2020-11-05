美國總統川普上任後，與民進黨政府緊密合作大打「抗中牌」反中，國民黨砲轟民進黨政府單方面壓寶川普，不例台灣應對美大選後的可能變數。對此，綠營資深名嘴吳子嘉5日在一場研討會直言，拜登若勝選，民進黨得面對非常不利的局面。

「兩岸圓桌論壇協會」5日在台大舉辦「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」座談會，邀請國民黨立委鄭正鈐、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、中山大學政研所教授廖達琪、美麗島電子報董事長吳子嘉等專家學者與會。

對於拜登若選上，與川普的外交政策最大區別為何？吳子嘉直言，目前距離拜登勝選的差距很小，雖然目前川普陣營提出種種法律手段、抗議，但應不至於改變最後結果，他認為，拜登和民主黨將在一段時間後順利接管美國政府，上任後將修正川普的美國單邊合作路線，將「多邊主義」導向正軌，可能會跟盟友、挑戰者會有更多的協商氣氛與事實作為。

他認為，美國這場大選，對台灣或「美中台」三方關係來說有非常大衝擊與影響，台灣是被動的一方，完全是在夾縫中求生存，這是執政黨、台灣人民即將面對的現實。

吳子嘉指出，蔡政府目前採取的政策是對美國大量傾斜、親美抗中的策略，也因此在2020年初因為「抗中」而不勞而獲取得連任政權，他坦言，民進黨這樣的心態，若後續2024競爭者若也採取這種心態，並非「國家之福」，非常危險。

他也強調，民進黨政府採取親美共和黨的立場，也迫使拜登曾在《聯合報系》的《世界日報》投書，表態對台態度友善，但他分析，從內容來看，拜登並非真正對台灣友善，在拜登團隊接管美國政府後，會產生劇烈變化，「中美關係」會從大量衝突，轉而開始有更多接觸與談判。

對於美國大選後民進黨是否可能和北京接觸，吳子嘉直言，就他了解，民共之間並無互信基礎，民進黨一直採取被動消極態度，在「九二共識」之下，他也大膽預測，民進黨未來3年不會有特別突破及實際動作。

(中時新聞網)