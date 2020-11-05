望子成龍、望女成鳳是許多父母對小孩期待的寫照，所以相當看重孩子教育。不過一位人妻卻在網路上控訴自己丈夫，不願意「省錢」讓孩子就讀私立雙語學校，反觀別人家長，實在可恥。網一看直搖頭表示，觀念好奇怪。

原PO在匿名粉專「靠北婚姻2.0」上表示，「想給小孩好一點有什麼不對，父母本來就會給小孩好的生活，這是天性。」並抱怨自己丈夫因為省錢，明明知道親戚小孩讀公私立後的差別，還硬要讓孩子讀公立學校。

原PO再指出，只要丈夫每天能控制一天花費在100元以下，戒掉抽菸就有多餘的錢讓小孩就讀私立雙語學校。原PO對此怒批「你不放棄物質享受不放棄抽煙，身為爸爸的你可恥；人家為了小孩可以犧牲自己，反觀你，可恥」。

貼文一出，許多網友看了卻直搖頭表示，雖然許多家長都有「怕孩子輸在起跑點」的心態，但並非就一定要讓孩子就讀私立，甚至雙語學校才叫做好。應著重培養孩子的興趣，同時也要衡量家庭的經濟和孩子的資質。更認為原PO觀念帶著私心，不是為了小孩，反而像為了自己的優越感。

網紛紛表示「與其一味送小孩讀明星學校，不如去了解小孩興趣更重要。」、「私立又如何？公立也不錯。」、「 唸公立私立還是一樣，重點是你們的教育方式」、「這位媽媽，孩子念公立私立哪有差別，重要的是孩子要不要念書，你的觀念好奇怪」、「如果孩子本身會唸書，管他公立還私立，一樣會唸的很棒」、「我看妳最後一段話，更像是滿足自己的虛榮心」。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時新聞網)