福科國中第三期校舍興建，立委張廖萬堅、市議員林祈烽會勘爭取規劃經費補助。（立委張廖萬堅服務處提供／陳世宗台中傳真）

福科國中第三期校舍興建，立委張廖萬堅、市議員林祈烽會勘爭取規劃經費補助。（立委張廖萬堅服務處提供／陳世宗台中傳真）

西屯區福科國中因學區人口增多，計畫興建第三期校舍，總經費預估為5000餘萬元。市議員林祈烽為幫學校爭取預算經費，拜託立委張廖萬堅協助，4日下午邀請教育部國教署及市府教育局官員到學校聽取簡報及現勘，5日上午傳來好消息，成功爭取到309萬元的規劃設計費補助，張廖立委承諾，會繼續就興建工程款尋求中央專案補助，早日讓第三期校舍動工興建，以解決校舍不足的問題。

校長林福裕說，學區內住商大樓林立，人口密集，未來10年內，每年學區內的就學人口都超過700人，至少有500位新生會選擇來福科國中就讀，但因教室空間有限，如果沒有規劃興建第三期校舍，教室空間將嚴重不足。

林祈烽表示，每到入學時間，學區內的里長和議員都有很大的困擾，很多家長都希望孩子能到福科國中來就讀，他得知學校有增設校舍的需求，就拜託張廖萬堅立委幫忙爭取預算補助，邀集國教署的長官一起來會勘；今早傳來好消息，成功爭取到309萬元，國教署已同意與市政府對等負擔的方式，補助規劃及興建經費，將召開會議盡速核定該項補助計畫。

張廖萬堅說，福科國中校地當初是台糖的土地，因徵收需花費很多錢，所以他去向台糖爭取用租用方式來興建校舍，從第一期到現在要興建第三期，他會協助向行政院長爭取以專案補助的方式，讓學校可以興建普通教室和專科教室，給學生較好的學習空間，尤其十二年國教課綱已經上路了，有新教室將會減輕老師許多的壓力。

方炳坤指出，福科國中興建校舍提報計畫預計分3年從110年至112年來實施建設，教育局已呈報國教署，希望爭取中央補助款來協助，至於地方配合款部份，教育局會全力來辦理。

國教署副署長許麗娟表示，國教署現在的補助多以校舍安全的補強及拆除重建為主，但因各縣市區域發展，反映出局部的學校空間不足，甚至產生要新設學校的問題，國教署有訂定專案性計畫，但還要跟行政院爭取經費，首要協助的就是新設學校或既有學校要新蓋教室的問題。

張廖萬堅強調，爭取專案預算沒有那麼快，明年度預算又已送進立院審查中，明年不見得會有興建的預算，但如果先給學校規劃設計費，一年後等專案通過，就可以順利來進行。

福科國中學區涵蓋福聯、福瑞、福林、福雅、福安、林厝、永安及東海等8個里，學區內大樓住宅林立，目前每班學生平均約35人，一年級有16個班，學生數543人，二、三年級都是15個班，分別是560、518人，平均學生數偏高。

(中時 )