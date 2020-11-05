美國總統大選開票結果瞬息萬變，尋求連任的共和黨籍總統川普宣稱已贏得大選，但是民主黨候選人拜登一夕逆轉選情，勝負仍未揭曉。前民進黨立委林濁水表示，居然驚險到這樣，令人提心吊膽。
林濁水今天在臉書貼文表示，前天豬昨天羊，昨天羊今天豬，今天豬明天羊？⋯⋯一路變，甚至明天羊還要變後天豬？居然真有驚險到這樣，令人提心吊膽，不得喘息。
網友認為，選舉投票的時刻，只要報出地址、姓名 、生日，如果對了，再核對簽名，就可拿到選票，這可投一次票。但許多人事先已申請通訊投票，如果他在前面9天親自去投票，然後再寄出缺席選票，等於是投二次。除非計算缺席選票時，能同時檢查是否已投過票？否則一個人等於投二次票。
也有網友表示，「是美國在選，又不是台灣，你又何必提心吊膽？」、「不論誰當選，台灣都是棋子，只是能賣的高與低而已。不論高價與低價，台灣也只能用嘴叫叫而已啦。」、「台灣該怎麼走比較重要，沒投票權，影響不了大局。」、「時間差距成了勝負差距。」
(中時新聞網)
#林濁水
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